Половина українців підтримує запровадження "карантину вихідного дня", - соцопитування

Половина українців підтримує запровадження "карантину вихідного дня", ще половина - виступає проти. Водночас лише 35% очікують, що внаслідок його запровадження поширення коронавірусу зменшиться, натомість 62% – не погоджуються з цим.

Такі дані соціологічного дослідження оприлюднила соціологічна група "Рейтинг".

Так, 61% громадян вважають недоцільним запровадження «жорсткого карантину» (локдауну), (36% підтримують). При цьому, його ефективність оцінюють значно вище, ніж "карантину вихідного дня": 55% вважають, що поширення коронавірусу внаслідок локдауну зменшиться, 42% – мають протилежну думку.

Водночас 85% знають про те, що уряд запровадив "карантин вихідного дня", 15% – щось чули або взагалі чують вперше про це.

Також абсолютна більшість опитаних вважають потрібним першочергово направити кошти зі спеціального фонду боротьби з коронавірусом на закупівлю засобів захисту для лікарів, облаштування лікарняних ліжок медичним киснем, закупівлю ліків і обладнання для лікарень, доплати лікарям і залученим особам до боротьби з коронавірусом, збільшення тестування на коронавірус.

48% опитаних вважають оптимальними заходи, запроваджені владою щодо боротьби із коронавірусом. 24% вважають їх надто м’якими, 11% – навпаки надто жорсткими.

За даними опитування, 75% опитаних підтримують введення штрафів за перебування у громадських місцях і транспорті без масок, 24% - проти цього. Частіше штрафи підтримують жінки і старші люди, найвища підтримка у Києві, найменше – на Півдні.

При цьому 83% опитаних вважають, що часто одягають захисну маску, 14% – інколи або рідко, 3% – майже ніколи. 70% часто дезінфікують руки, 23% – інколи або рідко, 6% – майже ніколи. Лише 14% часто використовують захисні рукавиці, 33% – інколи або рідко, 53% – майже ніколи. Порівняно з березнем, часте користування масками значно зросло (з 58 до 83%), а захисними рукавицями – суттєво знизилося (з 38 до 14%).

Виділення коштів фонду на будівництво мобільних госпіталів вважають потрібним 81%, (15% не потрібним), компенсації підприємцям за вимушений простій через карантинні обмеження – 81% (17% не потрібним).

Найменше опитані підтримують використання коштів спеціального фонду боротьби з коронавірусом на будівництво доріг (тут думки розділились: 48% підтримують виділення коштів на це з фонду, а 50% – не підтримують).

Опитування проводилося методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%. Терміни проведення: 15-17 листопада 2020 р.

Нагадаємо, у квітні за результатами соцопитування 59% українців були згодні дотримуватися карантину стільки, скільки потрібно.

15% опитаних заявили, що не дотримуються карантину зараз, в тому числі 11% респондентів відповіли, що не дотримуються карантину, оскільки працюють, а 4% - тому що вважають введені вимоги надмірними.

При цьому жінки дещо більше чоловіків (60% проти 57%) згодні дотримуватися карантину стільки, скільки потрібно, а 12% чоловіків відповіли, що готові бути на карантині не більш як місяць (серед жінок таку відповідь дали 9%). За іншими параметрами різниця між статями незначна.

Найбільше тих, хто готовий бути на карантині стільки, скільки потрібно, - люди від 60 років і старше (73%), найменше - серед молоді, 18-39 років (53%).