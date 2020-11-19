Степанов розповів, хто в Україні першим отримає вакцину від COVID-19

Пріоритетною групою ризику, що підлягатиме проведенню щеплень на першій хвилі, визначено працівників галузі охорони здоров’я.

Під час робочого візиту у Житомирську область

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що першими надану в рамках COWAX вакцину від коронавірусу отримають працівники галузі охорони здоров’я.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

"Пріоритетною групою ризику, що підлягатиме проведенню щеплень проти коронавірусної хвороби на першій хвилі отримання вакцин, визначено працівників галузі охорони здоров’я", - приводить слова голови МОЗ пресслужба міністерства.

Нагадаємо, 18 листопада COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безплатній основі для 4 мільйонів людей.

Додаткові вакцини, які зможе закупити Україна, коштуватимуть близько 7 доларів. Курс вакцинації від коронавірусу, який складатиметься з двох доз, коштуватиме близько 14 доларів. Це майже 400 гривень.

Підписати угоду з COWAX планують до кінця поточного року. В рамках програми Україна отримає вакцину від коронавірусу кількома партіями. Перший транш засобу складатиметься з 1,2 млн доз.

Україна розраховує отримати вакцину проти коронавірусу у другому кварталі 2021 року.