Геннадий Зубко: Нам придётся прийти к тому, что мэр должен быть максимум 2-3 срока
Геннадий Зубко: Нам придётся прийти к тому, что мэр должен быть максимум 2-3 срока
ДБР викликало на допит лідерів Євромайдану у справі "про держпереворот"
ДБР викликало на допит лідерів Євромайдану у справі "про держпереворот"
Променад для забудовника: Як бюджет Києва платить за набережні для приватних ЖК
Променад для забудовника: Як бюджет Києва платить за набережні для приватних ЖК
Ярослав Железняк: «Серьезные проблемы могут начаться к осени следующего года»
Ярослав Железняк: «Серьезные проблемы могут начаться к осени следующего года»
Без запровадження місячного локдауну змінити ситуацію на краще не вдасться, - КШЕ
Без запровадження місячного локдауну змінити ситуацію на краще не вдасться, - КШЕ
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Стала відома причина аварії ракети Vega з українським двигуном
Стала відома причина аварії ракети Vega з українським двигуном
У Музей Революції Гідності прийшли з обшуком (оновлено)
У Музей Революції Гідності прийшли з обшуком (оновлено)
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Степанов розповів, хто в Україні першим отримає вакцину від COVID-19

Пріоритетною групою ризику, що підлягатиме проведенню щеплень на першій хвилі, визначено працівників галузі охорони здоров’я.

Степанов розповів, хто в Україні першим отримає вакцину від COVID-19
Під час робочого візиту у Житомирську область
Фото: facebook/Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що першими надану в рамках COWAX вакцину від коронавірусу отримають працівники галузі охорони здоров’я.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

"Пріоритетною групою ризику, що підлягатиме проведенню щеплень проти коронавірусної хвороби на першій хвилі отримання вакцин, визначено працівників галузі охорони здоров’я", - приводить слова голови МОЗ пресслужба міністерства.

Нагадаємо, 18 листопада COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безплатній основі для 4 мільйонів людей.

Додаткові вакцини, які зможе закупити Україна, коштуватимуть близько 7 доларів. Курс вакцинації від коронавірусу, який складатиметься з двох доз, коштуватиме близько 14 доларів. Це майже 400 гривень.

Підписати угоду з COWAX планують до кінця поточного року. В рамках програми Україна отримає вакцину від коронавірусу кількома партіями. Перший транш засобу складатиметься з 1,2 млн доз.

Україна розраховує отримати вакцину проти коронавірусу у другому кварталі 2021 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також