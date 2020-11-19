Фонд Ріната Ахметова передав більше 180 висококласних апаратів штучної вентиляції легенів державним опорним лікарням в регіонах. Це частина масштабної допомоги, що отримує країна в рамках проєкту «Боротьба з COVID-19 в Україні».

"Апарати ШВЛ, які придбав для українських медиків Фонд Ріната Ахметова, це реанімаційне обладнання високого класу. Перші з них передані ще в березні 2020 року. Обладнання від Фонду поставляється як у великі клініки обласних центрів, так і невеликі лікарні регіонів України, роблячи сучасну медицину європейського рівня доступною для всіх. Адже в багатьох установах охорони здоров'я апарати ШВЛ або були відсутні зовсім, або закуплені ще кілька десятиліть тому, і лікарі не могли надати якісної медичної допомоги пацієнтам з ускладненнями від COVID-19. А такі апарати будуть актуальними навіть через багато років і необхідні для лікування тяжкохворих, порятунку життя людей по всій Україні", – розповіла Наталія Ємченко, член Наглядової ради Фонду.

Так, інфекційна лікарня Костянтинівки отримала п'ять висококласних апаратів штучної вентиляції легенів. Як розповіла головна лікарка лікарні Надія Шейченко, допомога Фонду є вкрай актуальною.

"Спасибі величезне Фонду Ріната Ахметова! Коронавірус став справжнім викликом, і тільки разом ми можемо впоратися. Нічого подібного ми не бачили раніше, хворі вкрай важкі. Найжахливіше, що жодні ліки та лікарський талант не в силах допомогти за відсутності належної кисневої підтримки. У нас зараз більше половини таких хворих, і багато кому потрібна штучна вентиляція легенів, без неї вилікувати практично неможливо. Головна перевага апаратів ШВЛ від Фонду в тому, що вони дозволяють проводити неінвазивну, тобто більш щадну вентиляцію легенів. Вона зберігає органи грудної клітини і менше позначається на серці. Подарунок Фонду врятує багато людських життів", – сказала Надія Шейченко.

Три сучасних апарати штучної вентиляції легенів Фонд передав інфекційній лікарні Мирнограда.

"Коронавірус продовжує загрожувати всьому світу. Один із основних факторів боротьби з епідемією – наявність сучасного медичного обладнання. І котрий раз нам на допомогу приходить Фонд Ріната Ахметова. Спасибі!" – подякував мер Мирнограда Олександр Брикалов.

Усього апарати штучної вентиляції легень від Фонду рятують життя пацієнтів в 14 регіонах України.

Разом із новими, сучасними апаратами ШВЛ медики, які працюють у відділеннях інтенсивної терапії, одержали костюми та халати, пошиті на спецзамовлення Фонду. Зручний і гарний одяг для роботи отримали вже понад 700 лікарів та медичних сестер державних лікарень в різних регіонах.

У листопаді Фонд Ріната Ахметова спільно з телеканалом «Україна» розпочав проєкт «Запитай у лікаря». Це щотижневі онлайн-зустрічі з провідними медичними експертами України на діджитал-майданчиках Фонду. Експертами проєкту виступають провідні фахівці країни – імунологи, анестезіологи, реаніматологи, інфекціоністи. Поставити їм запитання можна на сторінках Фонду Ріната Ахметова в Facebook і Instagram під анонсом або під час трансляції. Ефіри щосереди о 12.00.

«Боротьба з COVID-19 в Україні» – масштабний проєкт Фонду, покликаний допомогти країні рятувати життя людей. Він реалізується за програмою Фонду «Рінат Ахметов – Порятунок життів». Раніше, за особистим рішенням Ріната Ахметова, у рамках цієї програми було реалізовано проєкт «200 швидких для України». Тоді за рекордно короткі пів року державні медустанови в усіх регіонах отримали 200 спецавтомобілів із найсучаснішим обладнанням, здатних долати бездоріжжя. Зокрема 22 автомобілі з апаратами штучної вентиляції легенів для новонароджених. Це найбільший внесок одного благодійника в державну медицину України за весь час незалежності нашої країни. Сьогодні багато цих швидких використовуються в боротьбі з епідемією в усіх областях.

Більше про допомогу Фонду Ріната Ахметова країні в боротьбі з COVID-19 читайте в оглядових матеріалах:

1. Зупинити коронавірус в Україні: хроніка допомоги Фонду Ріната Ахметова країні.

2. Боротьба з коронавірусом: як Фонд Ріната Ахметова допомагає Україні зупинити епідемію. Частина 2

3. Допомогти країні впоратися з глобальними викликами. Частина 3