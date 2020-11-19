Зеленський підписав закон про штрафи за перебування у громадських закладах і транспорті без масок

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Закон має на меті запобігання поширенню коронавірусної хвороби серед громадян України. Документ сприятиме підвищенню соціальної відповідальності громадян і захисту їхнього здоров'я та життя, а також зменшенню кількості випадків зараження коронавірусною хворобою, що допоможе запобігти неконтрольованому зростанню кількості хворих на COVID-19 та перевантаженню медичних закладів", - йдеться в повідомленні.

Документ доповнює статтю 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення частиною другою, яка передбачає накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без надягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, зокрема виготовлених самостійно.

Нагадаємо, 6 листопада Верховна Рада України посилила відповідальність за відсутність масок протягом карантину в громадських приміщеннях і транспорті. За проєкт цього закону проголосували 267 нардепів. Також у Раді реєстрували альтернативний законопроєкт, який, окрім внесення в КУпАП відповідальності за відсутність маски, передбачав збільшений штраф для представників влади - від 1700 до 2550 грн.