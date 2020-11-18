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Львів почав тестувати медиків та освітян на антиген

Місто отримало 10 тисяч наборів. До кінця місяця розраховують на 50 тисяч.

Львів почав тестувати медиків та освітян на антиген
Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

У Львові починають перевіряти на зараження коронавірусом тестами на антиген медиків і працівників освіти. Вартість одного тесту - 240 грн, це тести американського виробника Abbott.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

"З початку листопада вели переговори про закупівлю тестів на антиген. Сьогодні отримали першу партію – 10 тисяч наборів. До кінця місяця розраховуємо мати 50 тисяч", - написав він у фейсбуці.

За словами Садового, цього вистачить, щоб провести щонайменше дві хвилі тестувань медиків та освітян. Він додав, що у Львові працює 15 тисяч вчителів та вихователів і 10 тисяч медичних працівників.

Раніше голова уряду Денис Шмигаль повідомив, що профільний комітет парламенту з питань бюджету підтримав рішення Кабміну придбати 6 млн експрес-тестів на коронавірус. На це буде виділено мільярд гривень. Які саме тести збираються закупити, Шмигаль не повідомив. 

Нагадаємо, вчора в парламенті Шмигаль заявив, Кабінет Міністрів поки що не розглядає можливості загальнонаціонального тестування на коронавірус, як у Словаччині, бо це вимагає оголошення надзвичайного стану.

При цьому прем'єр запевнив, що Україна зробила декотрі висновки зі словацького тестування і збільшить перевірки серед певних груп населення.

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