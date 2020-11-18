У Львові відкривається інноваційний формат торгового центру "Епіцентр": з drive ареною та продуктовим супермаркетом

19 листопада в оновленому форматі відкривається ТЦ «Епіцентр» у Львові. Торговельний центр на вул Городоцькій, було побудовано ще у 2006 році. Наразі в ньому проведено капітальну реконструкцію і переформатування та представлені всі найсучасніші інновації та технологічні рішення мережі. Це дев’ятий торговельний центр мережі відкритий та переформатований у 2020 році.

“Мережа “Епіцентр” постійно розвивається та вдосконалюється. Сьогодні ми створили унікальний формат, який дозволяє задовольнити потреби споживачів у всіх групах товарів. Ми надаємо зручний сервіс і навігацію та створюємо позитивні емоції, у наших центрах розваг та відпочинку. Наша задача - кожен новий ТЦ робити ще більш комфортним для наших клієнтів”, - зазначає заступник генерального директора, директор з роздрібної торгівлі «Епіцентр К» Володимир Гончаров.

В оновленому львівському «Епіцентрі» з’явиться хаб доставки та drive арена - відкритий майданчик із будівельними матеріалами. Це, за своєю суттю, окрема торгова територія площею 11 100 кв. м, на яку можна заїхати безпосередньо автомобілем і завантажити потрібний товар, не залишаючи авто на паркінгу. Подібний формат торгівлі у вигляді drive-in-арени розповсюджений у Німеччині.

В Україні в мережі «Епіцентр» — це перший досвід будівництва подібного майданчика. Крім того, з’являться нові торгові території під відкритим небом: з будівельними матеріалами та вуличними рослинами. Загальна кількість відділів у цьому ТЦ збільшена майже до 30.

В львівському ТЦ «Епіцентр» на Городоцькій відкриється великий продовольчий FOOD Market площею 850 кв. м із широким вибором харчових продуктів та напоїв та власним виробництвом: м’ясний та рибний цех, пекарня. Покупці матимуть можливість а випити запашну каву, чай чи фреш зі смачною випічкою та солодощами.

Багато відділів будуть працювати в інноваційному форматі shop-in-shop («магазин у магазині») із сучасною та зручною для покупців представленістю товарів. Найбільші серед shop-in-shop у львівському ТЦ: «Центр меблів» — 2800 кв. м, «Галереї ДЕКО» — 2700 кв. м, Intersport — 1800 кв. м, E.PIC (товари для дітей) — 1400 кв. м, ЦЕ ТЕ (Центр техніки) — 1100 кв. м.

Також в оновленому форматі запрацює Центр видачі онлайн-замовлень epicentrk.ua з адресною системою зберігання, автоматизацію всіх процесів, комфортною зоною очікування з дитячим куточком, а також онлайн-вітринами, за допомогою яких можна знайти необхідний товар, порівняти різні моделі, переглянути відгуки та замовити товар, якого немає в магазині.

На території ТЦ встановлено 10 кас самообслуговування для зручності здійснення розрахунків, майже в кожному відділі для клієнтів передбачені додаткові сервісні послуги (проєктування меблів, розрахунок та дизайн-проєкт ванної чи санвузла, форматно-розкрійна дільниця, пересадка рослин, тонування фарб, оверлок, експертна допомога з вибору систем очищення води та багато іншого).

У дні відкриття, 19–20 листопада на покупців чекатиме багато цікавих конкурсів, розваг та подарунків. Діятиме акція «Гори дарунків»: усі покупці, що придбають товарів на суму від 1500 грн, гарантовано отримають цінні подарунки (товари для дому та відпочинку, побутову техніку тощо).