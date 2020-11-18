На Харківщині СБУ знешкодила групу, яка тероризувала місцевих жителів

Зловмисники давали громадянам гроші у борг, але після повернення суми починали вимагати проценти нібито "накопичені" під час користування грошима.

У Харківській області Служба безпеки України знешкодила злочинну групу, яка тероризувала громадян.

Про це повідомив у Facebook начальник пресцентру Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

"На Харківщині Служба безпеки України викрила та припинила протиправну діяльність злочинної групи, яка тероризувала громадян. Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники давали громадянам гроші у борг, але після повернення суми починали вимагати проценти нібито "накопичені" під час користування грошима. Розмір "відсотків" перевищував суму кредиту у кілька разів. У разі несплати, вони залучали місцевих кримінальників для фізичного і психологічного тиску на жертв та членів їхніх сімей. Вони, зокрема погрожували вбивством, побиттям, викраденням людей. ", - написав Абдула.

За його словами, в одному із задокументованих епізодів злочинної діяльності, учасники групи вимагали від мешканки Харківщини майже 750 тисяч гривень. Вони погрожували жінці та її матері фізичною розправою.

Правоохоронці затримали організатора групи під час одержання частини «боргу» в розмірі 6 тисяч доларів.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення організатору та іншим учасникам злочинної групи про підозру у вчиненні злочину.

Нагадаємо, у липні СБУ затримала банду "Князя", яка тероризувала три області. До складу угруповання входили й колишні правоохоронці. У результаті слідчих дій правоохоронцями вилучено майже 8,4 мільйона гривень, приблизно 170 тисяч доларів США та 40 тисяч євро, чорнові записи, які свідчать про масштабну злочинну діяльність, засоби зв’язку, зброя та набої різного калібру.