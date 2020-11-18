Прокуратура повідомила про підозру у заволодінні 9 млн грн при будівництві залізничного сполучення Київ-Бориспіль

Київська місцева прокуратура повідомила про підозру ексдиректору компанії-постачальника у заволодінні бюджетними коштами під час постачання піску для будівництва залізничного сполучення від вокзалу "Київ - Пасажирський" до міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, між ТОВ "Київ пісок" та Регіональною філією "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" був укладений договір щодо постачання піску для будівництва швидкісної лінії залізничного сполучення маршрутом "Київ - Пасажирський" - аеропорт "Бориспіль".На підставі підроблених видаткових накладних Регіональна філія "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" перерахувала на рахунок підприємства понад 21 млн грн за нібито постачання 60 тис куб м піску", - йдеться в повідомленні.

Висновком судово-економічної експертизи підтверджено, що підприємством фактично поставлено тільки 35 тис. куб м піску, у зв’язку з чим майже 9 млн грн державних коштів були безпідставно отримані ексдиректором підприємства.

Ексдиректора компанії-постачальника підозрюють за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Зараз триває досудове розслідування. Суд вирішує питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, у березні поліція Києва розкрила схему фінансових махінацій на будівництві футбольних полів. Закупівля штучного покриття для 66 футбольних полів здійснювалася за завищеними цінами і тільки в одного підприємства. Державному бюджету та бюджету Києва завдано збитків на суму понад 9,4 млн гривень.