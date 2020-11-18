За добу російські найманці двічі порушили режим тиші на Донбасі

Втрат серед ЗСУ не було.

Упродовж минулої доби, 17 листопада, на Донбасі зафіксовано два порушення домовленостей про припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Поблизу Новотроїцького бойовики відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а в районі Шумів застосували автоматичний станковий гранатомет і стрілецьку зброю. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 18 листопада, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.

"Українські захисники контролюють ситуацію в районі проведення операції. Водночас наші воїни перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні виклики з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців", - запевнили у штабі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у своєму новому відео з "Феофанії" звернувся до жителів окупованих територій Донбасу і наголосив, що Україна відкрита для них і створює нові пункти пропуску та розбудовує прифронтову інфраструктуру.