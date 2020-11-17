Увечері 16 листопада у Полтаві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю службового автомобіля патрульної поліції.

У пресслужбі відомства повідомили, що близько 19:00 на вулиці Європейській на виїзді з Полтава поблизу села Розсошенці службовий автомобіль Skoda Rapid, що рухався в напрямку виїзду з міста, здійснив наїзд на пішохода, який раптово вибіг на проїжджу частину у невстановленому місці.

"Внаслідок пригоди пішохід отримав тілесні ушкодження. Під час проведення реанімаційних заходів чоловік помер у кареті "швидкої". Обставини ДТП встановлюються, проводяться слідчі дії", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли, 2 листопада на Чернігівщині прокурор скоїв ДТП, загинули двоє людей.