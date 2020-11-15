В Запорізькій області рейсовий автобус з 8 пасажирами врізався в трактор. Водій автобуса загинув, його 22-річну пасажирку доправили до лікарні.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

ДТП сталося на автошляху "Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь" близько 17 години.

"Водій пасажирського автобусу ... в салоні якого перебувало вісім пасажирів, рухаючись по проїзній частині автодороги допустив зіткнення з колісним трактором "К-700А", який рухався попереду та приступив до виконання маневру розвороту. В результаті аварії водій рейсового автобусу від отриманих травм загинув на місці події, а його 22-річну пасажирку госпіталізовано до лікарні, інші пасажири не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Фото: https://zp.npu.gov.ua/

Фото: https://zp.npu.gov.ua/

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 13 листопада в Києві водій автомобіля "Hyundai" не впорався з керуванням, через що в’їхав у зупинку громадського транспорту, на якій перебували люди. В результаті аварії загинули 2 людини.