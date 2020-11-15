Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Україна програла Німеччині матч Ліги націй і втратила шанси вийти в плей-офф (оновлено)
Україна програла Німеччині матч Ліги націй і втратила шанси вийти в плей-офф (оновлено)
У Білорусі вже затримано понад 550 осіб, “лукашисти” знищують меморіал пам'яті Бондаренка (оновлення)
У Білорусі вже затримано понад 550 осіб, “лукашисти” знищують меморіал пам'яті Бондаренка (оновлення)
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
У Вашингтоні проходить "мільйонний марш" на підтримку Трампа (оновлено)
У Вашингтоні проходить "мільйонний марш" на підтримку Трампа (оновлено)
Помер професор Вадим Березовський
Помер професор Вадим Березовський
Знайдено оригінали текстів Брест-Литовського мирного договору та ратифікаційної грамоти Скоропадського
Знайдено оригінали текстів Брест-Литовського мирного договору та ратифікаційної грамоти Скоропадського
15 країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону підписали найбільшу в світі угоду про вільну торгівлю
15 країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону підписали найбільшу в світі угоду про вільну торгівлю
У лізі кулачних боїв боєць нокаутував "Кінг-Конга" всього за 3 секунди
У лізі кулачних боїв боєць нокаутував "Кінг-Конга" всього за 3 секунди
ГоловнаСуспільствоПодії

В Запорізькій області автобус зіткнувся з трактором, загинула одна людина

ДТП сталося на автошляху "Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь" близько 17 години.

В Запорізькій області автобус зіткнувся з трактором, загинула одна людина
Фото: https://zp.npu.gov.ua/

В Запорізькій області рейсовий автобус з 8 пасажирами врізався в трактор. Водій автобуса загинув, його 22-річну пасажирку доправили до лікарні.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

ДТП сталося на автошляху "Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь" близько 17 години.

"Водій пасажирського автобусу ... в салоні якого перебувало вісім пасажирів, рухаючись по проїзній частині автодороги допустив зіткнення з колісним трактором "К-700А", який рухався попереду та приступив до виконання маневру розвороту. В результаті аварії водій рейсового автобусу від отриманих травм загинув на місці події, а його 22-річну пасажирку госпіталізовано до лікарні, інші пасажири не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Фото: https://zp.npu.gov.ua/

Фото: https://zp.npu.gov.ua/

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 13 листопада в Києві водій автомобіля "Hyundai" не впорався з керуванням, через що в’їхав у зупинку громадського транспорту, на якій перебували люди. В результаті аварії загинули 2 людини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також