Сьогодні окупанти стріляли поблизу Мар’їнки

Упродовж минулої доби, 14 листопада, на Донбасі РФ три рази порушила режим припинення вогню.

Про це повідомив прессцентр штабу ООС.

У районі населеного пункту Водяне в обідній час противник застосував автоматичний станковий гранатомет, а ввечері збройні провокації продовжилися поруч Водяного, що на Приазов’ї.

На цій ділянці, одночасно з гранатометами різних систем, стрілецькою зброєю зафіксовано відкриття вогню ворожим снайпером з боку тимчасово окупованої Ужівки.

Від початку поточної доби, 15 листопада, російсько-окупаційні війська один раз порушили досягнуті мирні домовленості, здійснивши кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї в районі Мар’їнки.

Серед військовослужбовців Об’єднаних сил втрат немає.

Нагадаємо, 13 листопада окупанти використали безпілотник у районі Шумів.