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Сьогодні окупанти стріляли поблизу Мар’їнки

Упродовж минулої доби окупанти три рази порушили режим припинення вогню. 

Сьогодні окупанти стріляли поблизу Мар’їнки
Фото: стоп-кадр видео

Упродовж минулої доби, 14 листопада, на Донбасі РФ три рази порушила режим припинення вогню. 

Про це повідомив прессцентр штабу ООС

У районі населеного пункту Водяне в обідній час противник застосував автоматичний станковий гранатомет, а ввечері збройні провокації продовжилися поруч Водяного, що на Приазов’ї. 

На цій ділянці, одночасно з гранатометами різних систем, стрілецькою зброєю зафіксовано відкриття вогню ворожим снайпером з боку тимчасово окупованої Ужівки. 

Від початку поточної доби, 15 листопада, російсько-окупаційні війська один раз порушили досягнуті мирні домовленості, здійснивши кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї в районі Мар’їнки. 

Серед військовослужбовців Об’єднаних сил втрат немає.

Нагадаємо, 13 листопада окупанти використали безпілотник у районі Шумів.

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