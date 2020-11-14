93 лікарні не виконали вимог НСЗУ і частково втратять фінансування
93 лікарні не виконали вимог НСЗУ і частково втратять фінансування
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Чому нам знову потрібна реформа Нацполіції і якою вона повинна бути?
Чому нам знову потрібна реформа Нацполіції і якою вона повинна бути?
Валентин Васянович: «Не можна людей з телебачення підпускати до кіно»
Валентин Васянович: «Не можна людей з телебачення підпускати до кіно»
Один з найбільших у світі літак Ан-124 "Руслан" аварійно сів у Новосибірську
Один з найбільших у світі літак Ан-124 "Руслан" аварійно сів у Новосибірську
Кабмін оприлюднив постанову про "карантин вихідного дня"
Кабмін оприлюднив постанову про "карантин вихідного дня"
Герега відповів Степанову на запрошення зустрітися у реанімації
Герега відповів Степанову на запрошення зустрітися у реанімації
"Щось дуже фальшиве відбувається", - Маск зробив чотири тести на ковід, але отримав суперечливі результати
"Щось дуже фальшиве відбувається", - Маск зробив чотири тести на ковід, але отримав суперечливі результати
У Києві водій Uber вилетів на тротуар і в'їхав у кіоск, двоє людей загинули, ще двоє травмовані (оновлено)
У Києві водій Uber вилетів на тротуар і в'їхав у кіоск, двоє людей загинули, ще двоє травмовані (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Хортиці археологи знайшли 2500-річне поховання скіфського воїна

Похований воїн, за давніми мірками, був гігантом – його зріст сягає близько 1,8 метра.

На Хортиці археологи знайшли 2500-річне поховання скіфського воїна
Фото: ostriv.org

Археологічна експедиція Національного заповідника "Хортиця" знайшли на території острова унікальне поховання скіфського воїна, вік якого близько 2500 років.

Про це повідомила пресслужба заповідника.

"Поховання здійснено в земляній катакомбі, глибиною близько трьох метрів. Наші пращури доклали великих зусиль аби поховання захистити від грабіжників, бо вхід до катакомби було закладено великою кількістю важких гранітних валунів.  Похований воїн, за давніми мірками, був гігантом – його зріст сягає близько 1,8 метра. В похованні, археологами було виявилено залізний ніж з кістяним руків’ям, рештки колчана з бронзовими стрілами та жертовну їжу", - зазначається у повідомленні.

Біля 20 років тому на на цьому місці вже знаходили скіфські поховання і жертовники, в яких виявили предмети побуту, античний посуд, прикраси та, навіть, бронзове дзеркало скіфських модниць.

Фото: ostriv.org

Фото: ostriv.org

"Подібні знахідки на Хортиці свідчать про те, що острів був важливим скіфським місцем, де розташовувалось городище, повз яке проходили переправи і місце торгівлі із грецькими купцями. Завдяки дослідженням скіфких пам’яток на Хортиці розкриваються цікаві сторінки давньої історії України, про які збереглося дуже мало письмових свідчень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у 2012 році на Хортиці з дна Дніпра підняли старовинний човен. Вчені вважають, що судну, ймовірно, 500 років.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також