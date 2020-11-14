Похований воїн, за давніми мірками, був гігантом – його зріст сягає близько 1,8 метра.

Археологічна експедиція Національного заповідника "Хортиця" знайшли на території острова унікальне поховання скіфського воїна, вік якого близько 2500 років.

Про це повідомила пресслужба заповідника.

"Поховання здійснено в земляній катакомбі, глибиною близько трьох метрів. Наші пращури доклали великих зусиль аби поховання захистити від грабіжників, бо вхід до катакомби було закладено великою кількістю важких гранітних валунів. Похований воїн, за давніми мірками, був гігантом – його зріст сягає близько 1,8 метра. В похованні, археологами було виявилено залізний ніж з кістяним руків’ям, рештки колчана з бронзовими стрілами та жертовну їжу", - зазначається у повідомленні.

Біля 20 років тому на на цьому місці вже знаходили скіфські поховання і жертовники, в яких виявили предмети побуту, античний посуд, прикраси та, навіть, бронзове дзеркало скіфських модниць.

Фото: ostriv.org

Фото: ostriv.org

"Подібні знахідки на Хортиці свідчать про те, що острів був важливим скіфським місцем, де розташовувалось городище, повз яке проходили переправи і місце торгівлі із грецькими купцями. Завдяки дослідженням скіфких пам’яток на Хортиці розкриваються цікаві сторінки давньої історії України, про які збереглося дуже мало письмових свідчень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у 2012 році на Хортиці з дна Дніпра підняли старовинний човен. Вчені вважають, що судну, ймовірно, 500 років.