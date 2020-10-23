У Запоріжжі поліція евакуювала 180 пасажирів літака через "замінування"

Про вибухівку повідомив один з пасажирів, пояснювати свій вчинок він відмовився.

У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" правоохоронці евакуювали 180 пасажирів літака після повідомлення про замінування.

Про це повідомила пресслужбба Нацполіції області.

"22 жовтня близько 13 години до Шевченківського відділення області надійшло повідомлення про те, що один з пасажирів висловив наміри замінувати літак за сполученням «Запоріжжя-Анталія». На місце події негайно виїхали всі екстрені служби, слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції, працівники вибухотехнічного управління ГУНП в Запорізькій області та кінологи", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці евакуювали пасажирів та оглянули літак. Ніяких вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Особу чоловіка, який повідомив про "замінування" встановлено. Ним виявився місцевий мешканець 1969 року народження. Пояснювати свій вчинок він відмовився.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Нагадаємо, раніше мешканець Запоріжжя вимагав мільярд доларів, погрожуючи підірвати усі електростанції в Україні.