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Правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного в хуліганстві на Алеї Небесної Сотні в Києві

Затриманим виявився 21-річний студент одного з київських ВНЗ.

Правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного в хуліганстві на Алеї Небесної Сотні в Києві
Фото: пресслужба Нацполіції

Національна поліція Києва затримала чоловіка, який справляв природну потребу на Алеї Героїв Небесної Сотні. 

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"У результаті проведення оперативно-розшукових заходів, співробітниками Печерського управління поліції  за підозрою у скоєнні вищевказаного кримінального правопорушення затримано 21-річного студента 3-го курсу одного з вишів у столиці", - йдеться в повідомленні.

Свої протиправні дії затриманий пояснив тим, що перебував у стані алкогольного сп’яніння. 

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років. 

Нагадаємо, вчора поліція відкрила провадження за хуліганство на Алеї Героїв Небесної Сотні. На спецлінію 102 від представника волонтерської групи надійшло повідомлення про те, що у телеграм-каналі одного з інформаційних порталів розміщене відео, де невідомий чоловік справляє природну потребу на Алеї Героїв Небесної Сотні. 

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