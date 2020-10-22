З початку доби окупанти чотири рази порушили режим тиші на Донбасі

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

З початку доби збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Артема.

Окрім того, ворожі постріли з автоматичного станкового гранатомета зафіксовано поблизу Новолуганського, двічі ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї у районі населеного пункту Шуми.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

Нагадаємо, минулої доби на ділянках відповідальності українських підрозділів на Донбасі було зафіксовано сім порушень мирних домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.