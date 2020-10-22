ЗМІ оприлюднили засекречений аудит "Нафтогазу", який показав 75,5 млрд грн збитків
ЗМІ оприлюднили засекречений аудит "Нафтогазу", який показав 75,5 млрд грн збитків
"Шахтар" сенсаційно переміг "Реал" у першому турі Ліги чемпіонів (оновлено)
"Шахтар" сенсаційно переміг "Реал" у першому турі Ліги чемпіонів (оновлено)
"Укравтодор" оголосив тендер на будівництво нового моста через Дніпро
"Укравтодор" оголосив тендер на будівництво нового моста через Дніпро
У Польщі встановлено добовий рекорд зараження коронавірусом
У Польщі встановлено добовий рекорд зараження коронавірусом
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Никита Потураев: «К поражению на местных мы отнесемся спокойно»
Никита Потураев: «К поражению на местных мы отнесемся спокойно»
Уряд розсекретив майже 40 документів часів СРСР
Уряд розсекретив майже 40 документів часів СРСР
Потерпілі від вибуху житлового будинку на Позняках досі не отримали нові квартири, а їхні меблі та техніку викидають через вікна
Потерпілі від вибуху житлового будинку на Позняках досі не отримали нові квартири, а їхні меблі та техніку викидають через вікна
Помер скандальний російський протоієрей Смирнов, який у травні захворів на COVID-19
Помер скандальний російський протоієрей Смирнов, який у травні захворів на COVID-19
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Учені виявили невідомий раніше орган у центрі голови людини, - BBC

Трубчасті залози знайшли при контрастній томографії.

Науковці з Нідерландів виявили прихований всередині голови людини орган, який нагадує набір слинних залоз.

Про це пише ВВС.

Фото: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY

Відкриття зробили випадково під час обстеження пацієнтів з раком простати за допомогою новітнього сканера PSMA PET/CT. При контрастній томографії з введенням у кров радіоактивної глюкози цей діагностичний інструмент знаходить у тілі пухлини.

"Раніше було відомо, що слинні залози в носогорлі мікроскопічно малі. Їх близько тисячі, і вони рівномірно розподілені по слизовій оболонці. Тому уявіть собі наше здивування, коли ми виявили це!" - розповідає радіолог-онколог Ваутер Вогель із Нідерландського інституту раку.

Фото: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY

Слинні залози виробляють слину, необхідну для роботи травної системи. Більшу частину її виділяють три основні набори залоз, відомі як привушні, підщелепні і під'язикові. У людському організмі є ще близько тисячі дрібних слинних залоз. Вони розміщені в усій порожнині рота і в дихальному тракті, але такі малі, що їх можна виявити тільки в мікроскопі.

Непомічений раніше четвертий набір слинних залоз, відкритий командою Вогеля, набагато більший і міститься позаду носа і над піднебінням, всередині голови.

Два органи, які підсвітилися під час дослідження, мають усі ознаки слинних залоз. Їх назвали трубчастими залозами, оскільки вони розташовані над трубчастим валиком.

Фото: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY

Трубчасті залози були виявлені в усіх 100 пацієнтів, обстежених за допомогою апарата PSMA PET/CT. Розтин двох тіл, чоловічого і жіночого, також підтвердив існування помітної неозброєним оком парної структури у вигляді дренажних капілярів у задній стінці носогорла.

Раніше повідомляли, що фізики вперше досягли надпровідності при кімнатній температурі. Учені вважають це проривом у фізиці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також