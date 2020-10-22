Науковці з Нідерландів виявили прихований всередині голови людини орган, який нагадує набір слинних залоз.

Про це пише ВВС.

Фото: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY

Відкриття зробили випадково під час обстеження пацієнтів з раком простати за допомогою новітнього сканера PSMA PET/CT. При контрастній томографії з введенням у кров радіоактивної глюкози цей діагностичний інструмент знаходить у тілі пухлини.

"Раніше було відомо, що слинні залози в носогорлі мікроскопічно малі. Їх близько тисячі, і вони рівномірно розподілені по слизовій оболонці. Тому уявіть собі наше здивування, коли ми виявили це!" - розповідає радіолог-онколог Ваутер Вогель із Нідерландського інституту раку.

Фото: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY

Слинні залози виробляють слину, необхідну для роботи травної системи. Більшу частину її виділяють три основні набори залоз, відомі як привушні, підщелепні і під'язикові. У людському організмі є ще близько тисячі дрібних слинних залоз. Вони розміщені в усій порожнині рота і в дихальному тракті, але такі малі, що їх можна виявити тільки в мікроскопі.

Непомічений раніше четвертий набір слинних залоз, відкритий командою Вогеля, набагато більший і міститься позаду носа і над піднебінням, всередині голови.

Два органи, які підсвітилися під час дослідження, мають усі ознаки слинних залоз. Їх назвали трубчастими залозами, оскільки вони розташовані над трубчастим валиком.

Фото: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY

Трубчасті залози були виявлені в усіх 100 пацієнтів, обстежених за допомогою апарата PSMA PET/CT. Розтин двох тіл, чоловічого і жіночого, також підтвердив існування помітної неозброєним оком парної структури у вигляді дренажних капілярів у задній стінці носогорла.

Раніше повідомляли, що фізики вперше досягли надпровідності при кімнатній температурі. Учені вважають це проривом у фізиці.