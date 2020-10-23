Урядова комісія встановила причини катастрофи АН-26 під Чугуєвом, - Уруський

Серед низки причин є як помилки пілотів, так і технічні несправності літака.

Урядова комісія з розслідування катастрофи АН-26 встановила причини аварії літака, в результаті якої загинули 19 курсантів Харківського університету Повітряних сил та семеро офіцерів.

Про це заявив голова комісії, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, передає "РБК-Україна".

За його словами, 22 жовтня комісія схвалила попередній звіт про результати розслідування. Цей документ буде оприлюднено на засіданні Кабінету міністрів України 28 жовтня.

Уруський назвав основні причини катастрофи, які змогла встановити комісія.

"Комісія виявила системні порушення в організації польотів. Мається на увазі від командування Повітряних сил до бригади, де сталася ця трагедія", - повідомив віце-прем'єр-міністр.

За його словами, були встановлені як основні причини катастрофи, так і побічні. Так, серед низки причин є як помилки пілотів, так і технічні несправності літака, а саме відмова системи ПРТ-24 (система "граничного регулювання температури").

Уруський зазначив, що ця технічна несправність призвела до позаштатної ситуації на борту, але не повинна була привести до катастрофи літака. При цьому людський фактор зіграв не останню роль.

"На превеликий жаль, комісія підтверджує, що під час польотів, не тільки цього - останнього, але й інших, було дуже багато порушень, в тому числі з боку екіпажу і керівників польоту", - зазначив він.

6 жовтня у Харкові попрощалися із жертвами авіакатастрофи під Чугуєвом. Після прощання тіла 25 офіцерів і курсантів доправили у рідні міста та села для поховання.

ДБР розглядало чотири версії слідства: технічна несправність агрегатів літального апарата, неналежне виконання своїх службових обов'язків екіпажем або відповідальними за керування польотами, а також неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Розшифровка "чорних скриньок" АН-26 показала грубі порушення у виконанні і організації польотів. Встановлена технічна причина нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску.