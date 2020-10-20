Родинам загиблих в авіакатастрофі Ан-26 виплатили компенсації

У ЗСУ зазначили, що гроші виплатили в розмірі 750-разового прожиткового мінімуму.

Родинам курсантів, які загинули в авіакатастрофі Ан-26 у Харківській області, виплатили одноразову грошову допомогу.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

"Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року №975 та протокольного рішення засідання комісії Міністерства оборони України з розгляду питань, пов’язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум, 19 жовтня 2020 року обласними військовими комісаріатами (ТЦК та СП) Сухопутних військ Збройних Сил України проведена виплата одноразової грошової допомоги родинам курсантів Харківського національного університету Повітряних сил, які трагічно загинули 25 вересня 2020 року внаслідок катастрофи літака Ан-26Ш", - йдеться в повідомленні.

У ЗСУ зазначили, що гроші у розмірі 750-разового прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня, зарахували на банківські рахунки родичів курсантів. Це близько 1,5 млн грн.

Продовжує працювати урядова комісія, триває робота з технічного розслідування катастрофи літака Ан-26Ш. Родинам екіпажу виплата буде здійснена після остаточного офіційного встановлення обставин і причин авіакатастрофи.

Нагадаємо, літак Ан-26 Збройних сил України впав близько 21 години в п’ятницю, 25 вересня, на відстані 2 км від військового аеропорту біля міста Чугуїв. Після падіння літак загорівся. Пожежу ліквідували о 21:55.

На місці трагедії ввечері знайшли тіла 25 загиблих. У суботу вранці у лікарні помер один із двох курсантів, які вижили. Він отримав 90% опіків тіла, хлопцю було 20 років.

Один курсант, В'ячеслав Золочевський, перебуває у військовому шпиталі Харкова у стані середньої важкості.

Загалом на борту було 27 осіб з 11 областей - 20 курсантів Харківського університету ПС ЗСУ та 7 членів екіпажу. Літак виконував тренувальні польоти.

Очільник Міноборони Андрій Таран розповів хронологію катастрофи Ан-26. За його словами, попередня причина падіння літака - відмова датчика у лівому двигуні, літак зачепився крилом за землю. Судно виготовили у 1977 році, до чергового ремонту двигуна залишалось 5 тисяч льотних годин.

Кримінальні справи за фактом авіакатастрофи відкрили Офіс генпрокурора та Держбюро розслідувань.

ДБР розглядає чотири версії слідства: технічна несправність агрегатів літального апарата, неналежне виконання своїх службових обов'язків екіпажем або відповідальними за керування польотами, а також неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.