У середу в Україні без опадів, до +18

У середу, 21 жовтня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, удень +11...+13 градусів.
Про це повідомляє Гідрометцентр.
На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 градуси, вдень +11...+13 градусів.
На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 градуси, вдень +9...+11 градусів.
У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 градуси, вдень +11...+13 градусів.
На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, удень +10...+12 градусів.
На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +16...+18 градусів.
У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 градусів, удень +14...+16 градусів.