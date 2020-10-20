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У середу в Україні без опадів, до +18

У Києві повітря прогріється до +13 градусів.

У середу в Україні без опадів, до +18
Фото: Александр Рудоманов

У середу, 21 жовтня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, удень +11...+13 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 градуси, вдень +11...+13 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 градуси, вдень +9...+11 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 градуси, вдень +11...+13 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, удень +10...+12 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +16...+18 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 градусів, удень +14...+16 градусів.

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