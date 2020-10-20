Піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій з початку року вилучили та знищили понад 56 тисяч вибухонебезпечних предметів.
Про це інформує пресцентр ДСНС.
Зазначається, що лише впродовж минулої доби, 19 жовтня, здійснено 42 виїзди, під час яких виявлено 111 боєприпасів.
Нагадаємо, 18 жовтня піротехніки у Києві вилучили та знешкодили чотири артилерійські снаряди часів Другої світової війни.
Всього з початку року на території м. Києва вилучено та знешкоджено 1767 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни