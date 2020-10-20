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Піротехніки ДСНС знешкодили понад 56 тисяч снарядів з початку року

Лише 19 жовтня виявлено 111 боєприпасів.

Піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій з початку року  вилучили та знищили понад 56 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Фото: ДСНС

Про це інформує пресцентр ДСНС.

Зазначається, що лише впродовж минулої доби, 19 жовтня, здійснено 42 виїзди, під час яких виявлено 111 боєприпасів.

Нагадаємо, 18 жовтня піротехніки у Києві вилучили та знешкодили чотири артилерійські снаряди часів Другої світової війни.

Всього з початку року на території м. Києва вилучено та знешкоджено 1767 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни

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