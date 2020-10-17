Прокуратура США звинуватила 79-річного мільярдера в найбільшому податковому шахрайстві
Прокуратура США звинуватила 79-річного мільярдера в найбільшому податковому шахрайстві
Київ-Анкара: від партнерства до союзництва
Київ-Анкара: від партнерства до союзництва
Костя Цзю дав прогноз на мегафайт Ломаченко - Лопес
Костя Цзю дав прогноз на мегафайт Ломаченко - Лопес
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Україна не купуватиме російську вакцину від COVID-19, - посольство США
Україна не купуватиме російську вакцину від COVID-19, - посольство США
Зеленський назвав одразу три запитання всенародного опитування
Зеленський назвав одразу три запитання всенародного опитування
Новая вспышка COVID-19 в Китае. Массовое тестирование для девяти миллионов
Новая вспышка COVID-19 в Китае. Массовое тестирование для девяти миллионов
США зняли заборону на перельоти в Сімферопольському районі польотної інформації під відповідальність України (оновлено)
США зняли заборону на перельоти в Сімферопольському районі польотної інформації під відповідальність України (оновлено)
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
ГоловнаСуспільствоПодії

На Закарпатті рятувальники знайшли мертвим чоловіка, який пішов по гриби

Про зникнення повідомили його односельчани.

На Закарпатті рятувальники знайшли мертвим чоловіка, який пішов по гриби
Фото: zk.dsns.gov.ua

На Закарпатті рятувальники 17 жовтня знайшли у лісі мертвим чоловіка, який пішов по гриби. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій Закарпатської області.

"Краяни повідомили, що ще 13 жовтня мешканець с. Чорна Тиса Рахівсього району 1958 року народження вийшов в ліс для збору грибів в район полонини Апшеняска Рахівського району та не повернувся", - йдеться у повідомленні.

Для його пошуків залучили фахівців трьох пошуково-рятувальних відділень. 

О 13:40 17 жовтня рятувальники знайшли у лісі тіло чоловіка. Що саме стало причиною смерті встановлять правоохоронці.

Нагадаємо, у Кіровоградській області 18-річний хлопець потрапив до реанімації через отруєння грибами

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також