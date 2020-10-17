На Закарпатті рятувальники знайшли мертвим чоловіка, який пішов по гриби

На Закарпатті рятувальники 17 жовтня знайшли у лісі мертвим чоловіка, який пішов по гриби. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій Закарпатської області.

"Краяни повідомили, що ще 13 жовтня мешканець с. Чорна Тиса Рахівсього району 1958 року народження вийшов в ліс для збору грибів в район полонини Апшеняска Рахівського району та не повернувся", - йдеться у повідомленні.

Для його пошуків залучили фахівців трьох пошуково-рятувальних відділень.

О 13:40 17 жовтня рятувальники знайшли у лісі тіло чоловіка. Що саме стало причиною смерті встановлять правоохоронці.

Нагадаємо, у Кіровоградській області 18-річний хлопець потрапив до реанімації через отруєння грибами.