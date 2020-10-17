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У Слов’янську під час агітації у дворі багатоповерхівки чоловік з ножем напав на кандидата у мери від ОПЗЖ

Павло Придворов був депутатом міської ради Слов'янська, у 2014 році голосував за проведення "референдуму про незалежність" "ДНР".

У Слов’янську під час агітації у дворі багатоповерхівки чоловік з ножем напав на кандидата у мери від ОПЗЖ
Фото: krapka.club

У Слов'янську ввечері 16 жовтня під час передвиборної агітації чоловік з ножем напав на кандидата на посаду міського голови, інформує місцевий відділ поліції.

Йдеться про Павла Придворова від партії "Опозиційна платформа - за життя", передає Суспільне.

"Під час масового зібрання у дворі багатоповерхівки 50-річний місцевий житель вчинив сварку. При собі у чоловіка був ніж. Присутні викликали поліцію", - повідомили у поліції.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 129 КК України (погроза вбивством). Санкція статті передбачає позбавлення волі до двох років.

Павло Придворов був депутатом міської ради Слов'янська, у 2014 році голосував за створення так званої "Слов'янської народної дружини" і проведення "референдуму про незалежність" "ДНР".

Нагадаємо, у мери Слов'янська зареєстрували шість кандидатів, серед них колишня очільниця міста Неля Штепа, яку звинувачують у сепаратизмі.

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