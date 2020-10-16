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Окупанти стріляли з підствольного гранатомета та стрілецької зброї біля Водяного

Українські військові зброю у відповідь не застосовували.

Окупанти стріляли з підствольного гранатомета та стрілецької зброї біля Водяного
Фото: Олена Максименко

З початку доби, 16 жовтня, на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"Опівдні на Приазов’ї, поблизу населеного пункту Водяне, противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї. Українські воїни на ворожу вогневу провокацію зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться у вечірньому зведенні.

У районі проведення ООС також виконують завдання інші складові сил оборони - у районах уздовж лінії розмежування сторін сапери розміновали понад 4 гектари території та передали на знищення 43 вибухонебезпечних предмети.

Також тривають роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Наразі відремонтовано три будинки, на шести об’єктах відновлювальні роботи ще тривають.

Нагадаємо, минулої доби бойовики шість разів порушили "режим тиші" на Донбасі.

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