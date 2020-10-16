Волонтеру "детдом.інфо" потрібна допомога - необхідно зібрати кошти дитині на операцію

Волонтеру організації "детдом.інфо" потрібна допомога у лікуванні дитини.

Маленькій донечці Віки встановлено страшний діагноз: рак почки 2 ступеню. Дитині терміново потрібна операція!

Білоруський дитячий онкоцентр погоджується взяти дівчинку оперувати, але потрібно 10 тис. доларів (орієнтовно). Загальна сума лікування складатиме приблизно 40 тис. доларів.

"Вікторія - волонтер детдом.інфо вже не один рік. Весь час Віка та її родина комусь допомагали. Дівчат з Пугачівського будинку-інтернату, які мають важки вади розвитку вчила рахувати, малювати, дбати про себе. Дуже багато зробила Вікторія для родини Ревчук. Їх гучну історію, мабуть, ви пам'ятаєте, як дівчинку Світлану повернули з дитячого будинку в родину. А зараз їй самій потрібна наша допомога!", - повідомляється на сайті організації.

Карта ПриватБанк: 5168 7422 0544 9808 Сергієнко Василій (тато).