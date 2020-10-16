В Австрії затримали українця, якого розшукували за крадіжку близько 9 млн євро

У Відні правоохоронці затримали українця, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою у присвоєнні близько 9 млн євро під час роботи в одному з банків в Україні.

Про це повідомляє видання Der Kurier.

"Слідчі Віденського управління кримінальної поліції затримали в районі Внутрішнього міста шахрая, який переховувався з 2014 року. Щодо розшукуваного чоловіка було видано міжнародний ордер на арешт за підозрою у розкраданні кредитів на загальну суму близько 9 млн євро під час роботи працівником банку в Україні у 2012-2014 роками", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, чоловік втік з України після скоєння злочину та використовував для перетину кордону підроблені документи. Затриманого доставили до в'язниці, зараз очікується його видача українській стороні.

Нагадаємо, у березні у Києві затримали підозрюваних у крадіжці 700000 гривень з поштового відділення. Було встановлено, що чоловіки приїхали до відділення пошти на авто, зайшли в приміщення і вкрали там пакет з грошима, після чого зникли в невідомому напрямку. Організатор - працівник інкасаторської фірми. На роботі він дізнався, що через поштове відділення буде пересилатися велика сума грошей. Для того, щоб ними заволодіти, він знайшов двох виконавців, які орендували авто, приїхали на ньому за вказаною адресою і вкрали посилку з готівкою.