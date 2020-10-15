В Одесі затримали голову виборчої комісії, яка готувала підкуп виборців

15 жовтня правопорушників затримали "на гарячому" - під час отримання грошових коштів.

Національна поліція в Одесі затримала місцевого мешканця та голову однієї з виборчих комісії за підозрою у підготовці підкупу виборців.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України.

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, 15 жовтня правопорушників затримали "на гарячому" - під час отримання грошових коштів.

"Під час слідчих дій вилучено майже 45 тис. доларів США, які фігуранти планували використати для подальшого підкупу виборців. За один голос та голосування виключно за певного кандидата на пост Одеського міського голови у виборчому бюлетені громадянам пропонували 1000 гривень грошової винагороди. Доказ - скрін із телефона бюлетеня з позначкою навпроти прізвища кандидата", - заявив Ігор Клименко.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

За цим фактом відкрито кримінальне провадження ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Зазначається, що голова комісії у 2015 році уже була засуджена за скоєння злочинів, пов’язаних з виборчим процесом.