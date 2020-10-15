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СБУ затримала бойовика "Ісламської держави" в Одесі

Іноземець перебував у розшуку Інтерполу.

Служба безпеки України затримала в Одесі учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який перебуває у розшуку за лінією Інтерполу.

Про це інформує пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби отримали інформацію, що на територію нашої держави нелегально прибув громадянин однієї з країн Центральної Азії, який причетний до тероризму. Встановлено, що раніше іноземець пройшов підготовку у таборах терористів на Близькому Сході.

В Україні зловмисник планував організувати транзитне переправлення бойовиків з різних країн до лав "Ісламської держави", зазначають у СБУ.

"На виконання рішення Офісу Генерального прокурора про екстрадицію Службою безпеки України затриманого конвойовано і передано компетентним органам країни його походження", - сказано в повідомленні.

У вересні СБУ повідомляла про затримання бойовика "Ісламської держави" в Києві.

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