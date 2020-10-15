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У Києві в житловому будинку обірвався ліфт з бригадою "швидкої"

Спрацювала система аварійного гальмування і ніхто не постраждав.

У Києві в житловому будинку обірвався ліфт з бригадою "швидкої"
Фото: nr2.ru

У Києві в житловому будинку на вул. Літинській обірвався ліфт, в якому перебувала бригада швидкої допомоги, котра прибула на виклик до пацієнтки.

Про це інформує КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва".

"Учора ледь не закінчився трагедією для однієї з наших бригад ЕМД виклик у Дніпровському районі. Пізно увечері на номер 103 надійшло повідомлення : "Жінка втратила свідомість, хрипить, піна з рота". Машина виїхала миттєво", - йдеться у повідомленні.

За вказаною адресою медиків зустріла мати хворої та 10-річна донька. Усі разом сіли у ліфт і почали підніматися на 8-й поверх. Раптом ліфт, діставшись 5-го поверху, почав стрімко падати вниз. На щастя, на 2-му поверсі спрацювала система аварійного гальмування і ліфт зупинився.

Поки рятувальники через вузьку щілину витягували медиків та супроводжуючих з кліті, на виклик виїхала інша бригада, яка надала необхідну екстрену допомогу пацієнтці.

У серпні повідомляли, що двоє людей постраждали під час падіння вантажного ліфта в Кіровоградській області.

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