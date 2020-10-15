У Києві поліція відкрила провадження через антисемітські написи біля Офісу президента

Біля будівлі ОПУ невідомі розгорнули банер із антисемітськими висловлюваннями, їм загрожує покарання — від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років.

Національна поліція Києва відкрила кримінальне провадження за антисемітські написи біля Офісу Президента України.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

"До поліції Києва із офіційним листом звернувся виконавчий директор Об’єднаної єврейської общини України. Він повідомив, що вчора, 14 жовтня, біля будівлі Офісу Президента України в Києві невідомі особи розгорнули банер із антисемітськими висловлюваннями", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України, це - порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Зараз правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння цього правопорушення. Передбачене покарання — від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, у вересні Зеленський заявив, що Україна є країною з найменшим показником антисемітизму у Східній Європі.