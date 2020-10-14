Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Водяного

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

На Донбасі поблизу Водяного незаконні збройні формування РФ застосували стрілецьку зброю.

Про це повідомила пресслужба ООС у вечірньому зведенні.

"Від початку поточної доби, 14 жовтня, у районах відповідальності наших бригад зафіксоване одне порушення досягнутих домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, поблизу Водяного противник застосував стрілецьку зброю", - йдеться в повідомленні.

В ООС заявили, що постріли були неприцільними, тому українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

В ООС також додали, що у районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони.

"Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 7 гектарів території та передано на знищення 43 вибухонебезпечних предмети. Проводяться роботи і з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби рятувальники відремонтували 1 будинок, на 9 об’єктах роботи ще тривають", - зазначили в ООС.

Нагадаємо, 13 жовтня російсько-окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Українські захисники втрат не зазнали.