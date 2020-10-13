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Від початку доби окупанти шість разів порушили тишу на Донбасі

У районі Пісків противник 10 разів застосував автоматичний станковий гранатомет, а в районі Оріхового - 15 разів.

Від початку доби окупанти шість разів порушили тишу на Донбасі
Фото: Макс Левин

Від початку доби 13 жовтня на ділянках відповідальності українських підрозділів на Донбасі зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Так, поблизу Зайцевого ворог здійснив три поодинокі постріли з ручного протитанкового гранатомета та два в населеному пункті Хутір Вільний, а також дві черги зі стрілецької зброї.

У районі Пісків противник 10 разів застосував автоматичний станковий гранатомет, а в районі Оріхового - 15 разів.

Окрім того, було зафіксовано перетин лінії розмежування двома ворожими БПЛА в районі населених пунктів Водяне та Піщевик.

Провокації противника не становили загрози життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.

Нагадаємо, 12 жовтня

окупанти сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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