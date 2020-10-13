В Міносвіти розповіли, як працюватимуть школи та університети в умовах COVID-19
В Міносвіти розповіли, як працюватимуть школи та університети в умовах COVID-19
Про що говорив Зеленський в інтерв'ю BBC
Про що говорив Зеленський в інтерв'ю BBC
Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів (оновлено)
Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів (оновлено)
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування коронавірусу в Україні
Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування коронавірусу в Україні
В Афінах невідомий напав на Саакашвілі і вдарив його по голові
В Афінах невідомий напав на Саакашвілі і вдарив його по голові
В Одесі вчителька довела п'ятикласницю до сліз через українську мову на уроці, її звільнять
В Одесі вчителька довела п'ятикласницю до сліз через українську мову на уроці, її звільнять
Професор Віктор Досенко: "Антитіла грають мінімальну роль, коли йдеться про противірусний імунітет"
Професор Віктор Досенко: "Антитіла грають мінімальну роль, коли йдеться про противірусний імунітет"
В центрі Києва іноземці влаштували стрілянину під час руху кортежу
В центрі Києва іноземці влаштували стрілянину під час руху кортежу
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Названо дати пробного зовнішнього тестування у 2021 році

Пробне ЗНО-2021 можна пройти лише з одного предмета.

Названо дати пробного зовнішнього тестування у 2021 році
Фото: facebook/Могилянка чекає на тебе

Український центр оцінювання якості освіти призначив дати пробного зовнішнього оцінювання 2021 року.

Як повідомляє пресслужба установи, пробне ЗНО-2021 відбудеться 10 квітня, зареєструватися для участі в ньому можна з 5 по 19 січня.

Пройти реєстрацію можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. При цьому пробне ЗНО можна пройти лише з одного предмета.

"Враховуючи епідеміологічні загрози у 2021 році, кожен учасник/кожна учасниця зможе вибрати тільки один предмет для проходження пробного ЗНО. Тестування з усіх навчальних предметів (українська мова, українська мова та література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мови) відбудеться 10 квітня 2021 року", - повідомили в Центрі.

Пробне ЗНО можна пройти вдома, після відповіді внести на спеціальний сервіс з визначення результатів.

Результати пробного ЗНО-2021 будуть оприлюднені 16 квітня на інформаційних сторінках учасників.

30 вересня Міносвіти оприлюднило графік проведення ЗНО-2021. Реєстрація стартує 1 лютого, основна сесія - 21 травня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також