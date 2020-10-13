Названо дати пробного зовнішнього тестування у 2021 році

Пробне ЗНО-2021 можна пройти лише з одного предмета.

Український центр оцінювання якості освіти призначив дати пробного зовнішнього оцінювання 2021 року.

Як повідомляє пресслужба установи, пробне ЗНО-2021 відбудеться 10 квітня, зареєструватися для участі в ньому можна з 5 по 19 січня.

Пройти реєстрацію можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. При цьому пробне ЗНО можна пройти лише з одного предмета.

"Враховуючи епідеміологічні загрози у 2021 році, кожен учасник/кожна учасниця зможе вибрати тільки один предмет для проходження пробного ЗНО. Тестування з усіх навчальних предметів (українська мова, українська мова та література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мови) відбудеться 10 квітня 2021 року", - повідомили в Центрі.

Пробне ЗНО можна пройти вдома, після відповіді внести на спеціальний сервіс з визначення результатів.

Результати пробного ЗНО-2021 будуть оприлюднені 16 квітня на інформаційних сторінках учасників.

30 вересня Міносвіти оприлюднило графік проведення ЗНО-2021. Реєстрація стартує 1 лютого, основна сесія - 21 травня.