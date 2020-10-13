У рамках програми "Велике будівництво" на Тернопільщині розпочався капітальний ремонт мосту на дорозі Р-24 через річку Серет, який обвалився у лютому минулого року.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Тернопільській області.

"Розпочато демонтаж мостових конструкцій мосту в селі Лисівці Заліщицького району, що забезпечував транспортне сполучення дорогою Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Кам’янець-Подільський", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що люди та сільгосптехніка під час робіт продовжать користуватися тимчасовим переїздом через ріку, який облаштований поруч з мостом.

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

"Дорога Р-24 у Тернопільській області роками використовувалася як основний коридор для перевезення будівельних матеріалів з кар’єрів з істотним порушенням норм перевезення вантажу через це міст зазнав суттєвих ушкоджень. Ще у 2018 році Служба автомобільних доріг у Тернопільській області провела обстеження шляхопроводу у с. Лисівці та обмежила рух аварійною ділянкою мосту задля забезпечення безпечного проїзду", - зазначається у повідомленні.

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Нагадаємо, національна програма "Велике Будівництво", ініційована президентом Зеленським, стартувала по всій Україні 1 березня 2019 року. Програмою передбачено до кінця року побудувати і капітально відремонтувати як мінімум 100 шкіл, 100 дитячих садків, 100 стадіонів, 100 лікарень, а також 6500 км доріг. Об'єкти "Великого Будівництва" доступні на онлайн-карті, у програми є також Telegram-канал, в якому підписники можуть стежити за перебігом робіт. Сам Зеленський під час великої пресконференції у равні заявив, що хотів би стати президентом, при якому в Україні побудують усі дороги.

18 червня Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до державного бюджету України на 2020 рік", який дозволяє використовувати гроші з фонду боротьби з COVID-19 на будівництво й ремонт доріг, а також закупівлю обладнання для лікарень.