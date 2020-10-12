У вівторок у Києві без опадів, до +20

На півдні та сході країни - до +24.

У вівторок, 13 жовтня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +18...+20 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України вночі без опадів, удень дощ, сильний дощ, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, удень +16...+18 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, удень +18...+20 градусів.

У центрі мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, удень +20...+22 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +22...+24 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, удень в Одеській області слабкий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, удень +20...+22 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, удень +22...+24 градуси.