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На Донбасі окупанти обстріляли українські позиції з протитанкового гранатомета

Противник здійснив два постріли з ручного протитанкового гранатомета поблизу населеного пункту Мар’їнка.

На Донбасі окупанти обстріляли українські позиції з протитанкового гранатомета
Фото: EPA/UPG

Станом на 17.00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три порушення режиму "тиші" з боку російсько-окупаційних військ. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.

Про це повідомили у вечірньому зведенні штабу ООС.

"Так, противник здійснив два постріли з ручного протитанкового гранатомета поблизу населеного пункту Мар’їнка, а в районах Майорська та Зайцевого провокував українських захисників неприцільними чергами зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Нагадаємо, упродовж 10 жовтня проросійські бойовики один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. 

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