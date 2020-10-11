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На Оболоні в Києві Suzuki не пропустив BMW: постраждала "швидка", одне авто загорілося

Двох водіїв госпіталізували.

Фото: Вартові Еспресо

В Оболонському районі Києва сталося ДТП за участі двох легкових автомобілів та “швидкої”. Про це повідомляє телеграм-канал "Вартові Еспресо".

Свідки події розповіли, автомобіль Suzuki, рухаючись другорядною дорогою, на перехресті не пропустив BMW, що рухався головною.

"В результаті зіткнення, BMW відрикошетив у припаркований автомобіль "швидкої допомоги", а Suzuki загорівся", - йдеться у повідомленні.

Обох водіїв госпіталізували, у "швидкій" персоналу та пацієнтів не було.

Нагадаємо, в Одеській області легковик в’їхав у вантажівку: одна людина загинула, чоловіка та дитину госпіталізували у тяжкому стані.

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