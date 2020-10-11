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На Донбасі за добу противник один раз порушив перемир’я

Бойовики стріляли біля Водяного.

На Донбасі за добу противник один раз порушив перемир’я
Фото: Олена Максименко

Упродовж 10 жовтня проросійські бойовики один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомили у ранковому зведенні штабу ООС.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного противник здійснив один неприцільний постріл з підствольного гранатомета", - йдеться у повідомленні.

Ворожий постріл не становив загрози життю та здоров’ю наших військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає.

Від початку неділі, 11 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, 9 жовтня проросійські бойовики обстріляли позиції військових біля Шумів. Українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.

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