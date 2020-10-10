В.о. міністра освіти закликав на два тижні перейти на дистанційне навчання по всій країні

Через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет закликав на два тижні перейти на дистанційне навчання по всій країні. Про це він написав у своєму телеграм-каналі у суботу.

“Міносвіти спільно з МОЗ постійно моніторять ситуацію з поширення коронавірусної хвороби, зокрема і в закладах освіти. Прохання не тільки як керівника Міністерства освіти і науки, а як батька – знайти можливість організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для наших дітей”, - написав Шкарлет.

“Знаю і розумію, що питання організації навчання вирішують на місцях. Важливо, щоб у такій непростій ситуації центральна та місцева влада діяли спільно. Тому дуже прошу дослухатися до рекомендацій Державної та місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також РНБО”, - закликав в.о. міністра.

Нагадаємо, згідно правил МОЗу, дистанційно навчаються усі навчальні заклади регіонів із "червоної зони". В інших регіонах рішення про форму навчання приймають безспосередньо у школах.

Станом на 4 жовтня в Україні коронавірус виявили у 1257 школярів та 2158 вчителів. Понад 83 тисячі учнів перебували на самоізоляції.

Впродовж останніх трьох днів в Україні щодоби реєструють понад 5,5 тис. нових інфікованих. У МОЗ заявили, що медична система може не витримати і готують посилення карантину.