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В.о. міністра освіти закликав на два тижні перейти на дистанційне навчання по всій країні

Таке рішення приймають на місцях.

В.о. міністра освіти закликав на два тижні перейти на дистанційне навчання по всій країні
Сергій Шкарлет
Фото: Макс Требухов

Через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет закликав на два тижні перейти на дистанційне навчання по всій країні. Про це він написав у своєму телеграм-каналі у суботу.

“Міносвіти спільно з МОЗ постійно моніторять ситуацію з поширення коронавірусної хвороби, зокрема і в закладах освіти. Прохання не тільки як керівника Міністерства освіти і науки, а як батька – знайти можливість організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для наших дітей”, - написав Шкарлет.

“Знаю і розумію, що питання організації навчання вирішують на місцях. Важливо, щоб у такій непростій ситуації центральна та місцева влада діяли спільно. Тому дуже прошу дослухатися до рекомендацій Державної та місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також РНБО”, - закликав в.о. міністра.

Нагадаємо, згідно правил МОЗу, дистанційно навчаються усі навчальні заклади регіонів із "червоної зони". В інших регіонах рішення про форму навчання приймають безспосередньо у школах. 

Станом на 4 жовтня в Україні коронавірус виявили у 1257 школярів та 2158 вчителів. Понад 83 тисячі учнів перебували на самоізоляції

Впродовж останніх трьох днів в Україні щодоби реєструють понад 5,5 тис. нових інфікованих. У МОЗ заявили, що медична система може не витримати і готують посилення карантину.

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