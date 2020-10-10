Проросійські бойовики обстріляли позиції військових біля Шумів

Упродовж 9 жовтня проросійські бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у ранковому зведенні штабу ООС.

"У районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Шуми ворог здійснив кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї. Ця вогнева провокація противника не несла загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", - йдеться у повідомленні.

Бойових втрат внаслідок ворожих пострілів не було.

Від початку суботи, 10 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, 8 жовтня на Донбасі бойовики тричі порушили перемир'я.