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Окупанти тричі порушили режим тиші на Донбасі у четвер

Бойових втрат серед військових немає.

Окупанти тричі порушили режим тиші на Донбасі у четвер
Фото: Олена Максименко

З початку доби, 8 жовтня, на Донбасі зафіксовано три порушення домовленостей про повне дотримання режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомив пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Зазначається, що противник здійснив три неприцільні черги зі стрілецької зброї в районі населеного пункту Піски, а поблизу Опитного – дистанційне мінування українських позицій, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2 та ту ж зброю, використовуючи традиційні боєприпаси.

"Ворожі провокації не становили загрози життю та здоров’ю військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Втрат та поранень унаслідок пострілів серед наших захисників немає", - заявили у штабі.

Нагадаємо, сьогодні на Луганщині унаслідок спрацювання вибухового пристрою поблизу непідконтрольного Україні Золотого-5 тяжкі поранення отримали жінка та її син.

ОБСЄ зафіксувала понад 1000 порушень з початку перемир’я на Донбасі.

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