У Луганській області мати із сином підірвалися на вибухівці, - ОБСЄ

Унаслідок спрацювання вибухового пристрою поблизу непідконтрольного Україні Золотого-5 (Михайлівки) у Луганській області важкі поранення отримали жінка та її син.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні від 7 жовтня.

"6 жовтня жінка (40–49 років) по телефону повідомила спостерігачам, що 28 вересня вона разом із сином і дочкою шукала свою корову в полі поблизу Золотого-5 (Михайлівки), де наступила на вибуховий пристрій. Вона зазначила, що отримала серйозні поранення лівої ноги, яку довелося ампутувати нижче коліна, а також численні поранення правої ноги. Жінка додала, що її син отримав поранення очей, а дочка не постраждала", - сказано у звіті.

Сестра постраждалої телефоном поінформувала команду місії, що 28 вересня дізналася про інцидент від дочки постраждалої, а коли дісталася зазначеного поля, побачила поранених сестру та племінника.

29 вересня у лікарні непідконтрольного урядові Первомайська медичний персонал повідомив спостерігачам, що 28 вересня до них доправили жінку (40-49 років) з пораненнями, що відповідали наслідкам спрацювання вибухового пристрою, та додав, що її прооперували.

Крім того, того ж дня медики лікарні у Луганську розповіли ОБСЄ, що 28 вересня було госпіталізовано 11-річного хлопчика з пораненнями, що відповідали наслідкам спрацювання вибухового пристрою, і що йому прооперували очі.

Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала понад 1000 порушень з початку перемир’я на Донбасі.