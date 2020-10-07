На Київщині солдат Нацгвардії помер через дідівщину

Підозрюваний у скоєнні злочину затриманий. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

Солдат однієї з військових частин Національної гвардії України у Київській області помер внаслідок нанесення йому удару іншим військовим цієї ж частини.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"За даними досудового розслідування, солдат 3 жовтня порушив статутні правила взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості, здійснював психологічний примус щодо іншого солдата. А саме, наказав йому виконувати фізичні вправи у вигляді віджимань від підлоги, після чого подав команду "Струнко" та кулаком наніс один удар в область грудної клітини", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у результаті таких дій солдат втратив свідомість.

"Бригадою швидкої допомоги проводились заходи з надання екстреної медичної допомоги, однак результатів не дали. Таким чином було констатовано клінічну смерть потерпілого", - повідомили у ДБР.

Зазначається, що солдат, який здійснив акт дідівщини щодо іншого солдата, затриманий. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Наразі вирішується питання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

Нагадаємо, раніше у серпні у Харківській області контррозвідка СБУ викрила військовослужбовця Збройних сил України, який у минулому був бойовиком "ДНР".