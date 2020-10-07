МВС готове залучити 5 літаків і 15 гвинтокрилів під час місцевих виборів

З 12 жовтня до 1 листопада весь особовий склад поліції працюватиме в посиленому режимі.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили про залучення мобільних груп та авіації для реагування на всі протиправні дії під час місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня.

Про це інформує пресцентр МВС.

"Головне завдання МВС - забезпечити неупереджений контроль за дотриманням законодавства всіма учасниками виборчого процесу", - заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Під час місцевих виборів буде залучено майже 140 тис. правоохоронців. Передбачається залучення авіаційних підрозділів системи МВС для оперативного реагування на зміну обстановки. Наявність гелікоптерів дозволить реагувати на протиправну діяльність у найвіддаленіших точках, де немає посадкових смуг.

У регіонах уже створені оперативні резерви для реагування на виклики та загрози, які можуть відбутися в рамках проведення виборів. З 12 жовтня до 1 листопада 2020 весь особовий склад поліції працюватиме в посиленому режимі.

Планується залучити понад 75 тисяч поліцейських, з яких на охорону виборчих бюлетенів - 47 тисяч. Щодоби для забезпечення правопорядку на вулицях населених пунктів та на автошляхах буде залучатися більше 10 тисяч поліцейських (2,7 тисячі патрулів). Заплановано чергування 1 200 посилених слідчо-оперативних груп.

Зазначається, що кількість складаних адміністративних протоколів та розпочатих кримінальних проваджень за місяць виборчої кампанії (на сьогодні 683 та 219) вже перевищує в 12 та 18 разів відповідно, аналогічні показники під час парламентських виборів.

Раніше спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що місцеві вибори мають відбутися "за будь-якої погоди".