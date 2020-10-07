В Раді НБУ пояснили, чому оголосили недовіру Рожковій та Сологубу (оновлено)
В Раді НБУ пояснили, чому оголосили недовіру Рожковій та Сологубу (оновлено)
Гендиректор «Укрспецекспорту» Вадим Ноздря: «Китай, Туреччина та Пакистан – найбільш стабільні покупці української зброї»
Гендиректор «Укрспецекспорту» Вадим Ноздря: «Китай, Туреччина та Пакистан – найбільш стабільні покупці української зброї»
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
В Україні перестануть платити пенсії? Що насправді сказав Шмигаль
В Україні перестануть платити пенсії? Що насправді сказав Шмигаль
Боррель пояснив Зеленському свій вислів, що "ЄС - не банкомат"
Боррель пояснив Зеленському свій вислів, що "ЄС - не банкомат"
Академік Ярослав Олійник помер від коронавірусу
Академік Ярослав Олійник помер від коронавірусу
В США виявили нову особливість поширення COVID-19
В США виявили нову особливість поширення COVID-19
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
«Класно-урочна система переживає кризу, бо заганяє дитину в рабство», — переможець Global Teacher Prize Ukraine
«Класно-урочна система переживає кризу, бо заганяє дитину в рабство», — переможець Global Teacher Prize Ukraine
ГоловнаПолітика

Разумков вважає, що місцеві вибори мають відбутися "за будь-якої погоди" 25 жовтня

Єдиним винятком може бути указ президента про введення надзвичайного або воєнного стану після рішення РНБО.

Разумков вважає, що місцеві вибори мають відбутися "за будь-якої погоди" 25 жовтня
Фото: Анна Стешенко

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що перенесення місцевих виборів сьогодні неможливе.

Про це повідомляють на сайті парламенту.

"Перенесення місцевих виборів у моєму розумінні як голови Верховної Ради України неможливе, бо законних підстав для зміни часу проведення виборів немає. Вибори мають відбутися «за будь-якої погоди» 25 жовтня 2020 року, як це й заплановано, бо всі процеси запущені", - наголосив Разумков.

Він зазначив, що єдиним винятком може стати указ президента про введення надзвичайного або воєнного стану після рішення Ради національної безпеки та оборони.

"Наступним кроком Рада або схвалює, або не схвалює таку пропозицію щодо перенесення виборів. Сподіваємося, підстав для цього не буде", - наголосив спікер парламенту. За його словами, наразі таких ініціатив до Верховної Ради не надходило.

Разумков наголосив, що введення надзвичайного стану можливе лише на 30 або 60 днів, тому вибори можна відтермінувати на цей час.

"Відмінити проведення виборів немає об’єктивної можливості, оскільки це норма Конституції", - підкреслив Разумков, додавши, що треба шукати можливість провести вибори на всій території держави.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні призначено на 25 жовтня. 11 серпня Центральна виборча комісія утворила і сформувала склад 532 територіальних виборчих комісій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також