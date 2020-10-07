Разумков вважає, що місцеві вибори мають відбутися "за будь-якої погоди" 25 жовтня

Єдиним винятком може бути указ президента про введення надзвичайного або воєнного стану після рішення РНБО.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що перенесення місцевих виборів сьогодні неможливе.

Про це повідомляють на сайті парламенту.

"Перенесення місцевих виборів у моєму розумінні як голови Верховної Ради України неможливе, бо законних підстав для зміни часу проведення виборів немає. Вибори мають відбутися «за будь-якої погоди» 25 жовтня 2020 року, як це й заплановано, бо всі процеси запущені", - наголосив Разумков.

Він зазначив, що єдиним винятком може стати указ президента про введення надзвичайного або воєнного стану після рішення Ради національної безпеки та оборони.

"Наступним кроком Рада або схвалює, або не схвалює таку пропозицію щодо перенесення виборів. Сподіваємося, підстав для цього не буде", - наголосив спікер парламенту. За його словами, наразі таких ініціатив до Верховної Ради не надходило.

Разумков наголосив, що введення надзвичайного стану можливе лише на 30 або 60 днів, тому вибори можна відтермінувати на цей час.

"Відмінити проведення виборів немає об’єктивної можливості, оскільки це норма Конституції", - підкреслив Разумков, додавши, що треба шукати можливість провести вибори на всій території держави.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні призначено на 25 жовтня. 11 серпня Центральна виборча комісія утворила і сформувала склад 532 територіальних виборчих комісій.