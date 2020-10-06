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Боррель пояснив Зеленському свій вислів, що "ЄС - не банкомат"

"Ми не є банком чи організацією, яка роздає гроші просто так... Наша допомога пов'язана з реформами".

Боррель пояснив Зеленському свій вислів, що "ЄС - не банкомат"
Жозеп Боррель
Фото: Скріншот відео

Віцепрезидент Єврокомісії, високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель пояснив свій вислів: "ЄС - не банкомат.

Про це він заявив на саміті "Україна - ЄС", онлайн-трансляцію якого вів Офіс преидента.

"Не треба брати слова з контексту. Те, що я висловив у Брюселі іноді... - для того щоб говорити про фінансові трансфери. Але це неправильне вихоплення з контексту. Допомога, яку ми надаємо Україні - не без вимог. Ми не є банком чи організацією, яка роздає гроші просто так. Ми хочемо розбудувати Україну як процвітаючу країну. Наша допомога... вона пов'язана з реформами", - наголосив Боррель.

Він також зазначив, що умови (для надання фінансування, - ред.) ставляться не тільки перед Україною, а й для усіх членів Євросоюзу.

"Коли ми надаємо внутрішні трансфери, ми також ставимо умови. Вони повинні виконати зобов'язання і всередині ЄС. І я дійсно хочу ще раз зазначити, що допомога Україні - в наших інтересах, і вона пов'язана з реформами", - додав Боррель.

Нагадаємо, 22 вересня віцепрезидент Єврокомісії Боррель відвідав Україну з візитом. За підсумками візиту він написав у своєму блозі "ЄС - не банкомат", але згодом цю фразу видалили.

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