Віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель прибув із візитом в Україну

На сьогодні запланована його зустріч з Володимиром Зеленським.

Віцепрезидент Єврокомісії, високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель 22 вересня розпочав свій візит в Україну.

Про це Боррель повідомив у своєму мікроблозі в Twitter.

"Мій візит в Україну сьогодні почався із зустрічі з представниками громадянського суспільства і парламенту. Сильні, незалежні та антикорупційні інститути та судова реформа має вирішальне значення для того, щоб задовольнити побажання українського народу", - написав він.

Боррель оприлюднив фотографію з головою правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталієм Шабуніним, виконавчою директоркою ЦПК Дарією Каленюк та нардепкою "Слуги народу", членом Національної ради з питань антикорупційної політики Анастасією Радіною.

Фото: witter.com/JosepBorrellF

На сторінці ЦПК в Facebook заявили, що передали Боррелю "детальний опис проросійських та проколомойських сил в парламенті, которі атакують прозахідний вибір України".

Зазначається, що також віцепрезидент Єврокомісії сьогодні має зустрітися з президентом України.

Нагадаємо, що це перший візит Жозепа Борреля в Україну. Він був анонсований 18 вересня.

Голова європейської дипломатії планував відвідати Україну ще в березні, але переніс поїздку через пандемію коронавірусу. У планах Верховного представника було відвідати не тільки Київ, а й Донбас.

Пізніше стало відомо, що Боррель відвідає Україну після зняття обмежень, введених через пандемію коронавірусу.