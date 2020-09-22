Джапарова: Україна не отримувала від представників ЄC на офіційному рівні інформацію щодо перегляду безвізової політики

Джапарова заявила, що заяви, які можуть лунати щодо цього - це заяви політичних фігур.

Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що Україна не отримувала від представників Європейського Союзу на офіційному рівні інформацію щодо перегляду безвізової політики по відношенню України.

Про це повідомила пресслужба МЗС з посиланням на інтерв'ю Джапарової.

"Останні шість років ЄС чимало інвестував як в економіку, так і в систему верховенства права в Україні. Київ, в свою чергу, завжди прислуховується до думки міжнародних партнерів. Україна не отримувала від представників Європейського Союзу на офіційному рівні інформацію щодо перегляду безвізової політики по відношенню України. Певні заяви, які можуть лунати, це заяви політичних фігур", - заявила заступниця міністра.

За її словами, сьогодні немає підстав для можливого перегляду безвізу.

"Наразі є чітке розуміння та домашнє завдання для України на великому євроінтеграційному треку. Це пакет реформ, над яким ми працюємо щодня, включаючи боротьбу з корупцією та діяльність незалежних антикорупційних органів. Майже всі відомства держави залучені в цей трек", - зазначила Джапарова

Нагадаємо, у вересні у Європарламенті заявили про загрозу безвізу через відбір керівника САП.