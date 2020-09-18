Шмигаль: "Безвіз не скасовується"

"Ми дотримались всіх процедур, далі питання лишається до відкритості конкурсу".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував застереження Євросоюзу щодо загрози безвізовому режиму, закону про НАБУ та призначення керівника САП.

За його словами, наразі мови про скасування безвізового режиму нема. Про це він зазначив під час години запитань до уряду в парламенті.

"Безвіз не скасовується. Наші міжнародні колеги з ЄС і Сполучених Штатів відверто заявляють про необхідність проведення прозорого конкурсу. Ми дотримались всіх процедур, далі питання лишається до відкритості, прозорості конкурсу. Я впевнений, що все буде зроблено в межах чинного законодавства", - заявив він.

Нагадаємо, що Верховна Рада на засіданні 17 вересня з третьої спроби призначила парламентських представників до складу конкурсної комісії на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. За дві попередні постанови парламент не набрав достатньої кількості голосів.

Комісія повинна запропонувати для призначення нового керівника САП замість Назара Холодницького, який нещодавно звільнився.

До складу конкурсної комісії САП входять чотири представники від Ради прокурорів і сім від парламенту. Згідно з законом про прокуратуру, членами конкурсної комісії повинні бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також значний досвід діяльності у сфері запобігання або протидії корупції.

Рада прокурорів свою квоту вичерпала ще в червні.

17 вересня євродепутатка та заступниця голови Делегації парламентського комітету співпраці між Європейським Союзом і Україною Віола фон Крамон заявила, що "український парламент проштовхує кандидатів, які не мають досвіду та доброчесності, до вибору голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури".

"Влада ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС та подальшу допомогу в розмірі 1,5 млрд євро", - відзначила вона.

Речник ЄС із зовнішньої політики Петер Стано закликав Раду терміново змінити закон про НАБУ, окремі положення якого КС визнав неконституційними. Він додав, що незалежність бюро - умова безвізу та макрофінансової допомоги.