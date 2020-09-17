КМДА планує реставрувати міст Патона до кінця 2025 року
КМДА планує реставрувати міст Патона до кінця 2025 року
Светлана Тихановская: «Если Лукашенко уйдёт по-человечески, то получит гарантии безопасности. Даже больше»
Светлана Тихановская: «Если Лукашенко уйдёт по-человечески, то получит гарантии безопасности. Даже больше»
Геннадія Кернеса відправляють на лікування в Німеччину
Геннадія Кернеса відправляють на лікування в Німеччину
ДБР назвало "справжні причини, що сприяли анексії Криму"
ДБР назвало "справжні причини, що сприяли анексії Криму"
​Кремль оцінив гарантії безпеки Тихановської для Лукашенка
​Кремль оцінив гарантії безпеки Тихановської для Лукашенка
Ігор Гринів: «Раніше місцеві були майже нікому не цікаві, а сьогодні боротьба йде за кожне село»
Ігор Гринів: «Раніше місцеві були майже нікому не цікаві, а сьогодні боротьба йде за кожне село»
Володимир Гройсман: «Політика, яка йде з центру, полягає в тому, що всі мери – вороги»
Володимир Гройсман: «Політика, яка йде з центру, полягає в тому, що всі мери – вороги»
Німеччина запропонувала США угоду на мільярд євро за відмову від санкцій за "Північний потік-2"
Німеччина запропонувала США угоду на мільярд євро за відмову від санкцій за "Північний потік-2"
Обережно, тотальне стеження в мережі
Обережно, тотальне стеження в мережі
ГоловнаПолітика

Від прозорості обрання нового глави САП залежить підтримка України, - посольство США

Раніше у Європарламенті заявили про загрозу безвізу через відбір керівника САП.

Від прозорості обрання нового глави САП залежить підтримка України, - посольство США
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки взяли до відома рішення українського парламенту про конкурсну комісію з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і заявили, що від її роботи залежатиме подальша підтримка України.

Про це йдеться у заяві посольства США у твіттері.

“Взяли до відома рішення Верховної Ради про призначення членів комісії для вибору спеціалізованого антикорупційного прокурора. Комісія повинна розпочати прозорий процес, в основі якого - доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати наша подальша підтримка”, - зазначили в посольстві.

Раніше сьогодні євродепутатка та заступниця голови Делегації парламентського комітету співпраці між Європейським Союзом і Україною Віола фон Крамон заявила про загрозу безвізу через відбір керівника САП.

Нагадаємо, що Верховна Рада на засіданні 17 вересня з третьої спроби призначила парламентських представників до складу конкурсної комісії на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. За дві попередні постанови парламент не набрав достатньої кількості голосів.

Комісія повинна запропонувати для призначення нового керівника САП замість Назара Холодницького, який нещодавно звільнився.

До складу конкурсної комісії САП входять чотири представники від Ради прокурорів і сім від парламенту. Згідно з законом про прокуратуру, членами конкурсної комісії повинні бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також значний досвід діяльності у сфері запобігання або протидії корупції.

Рада прокурорів свою квоту вичерпала ще в червні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також